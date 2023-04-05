جيهون بايراموف: ادعاءات ارمينية "بالأزمة الإنسانية" و"الحصار" لا تعكس الحقيقة

باكو، 5 أبريل (أذرتاج)

قال وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف إن الادعاءات الارمينية "بالأزمة الإنسانية" و "الحصار" لا أساس لها من الصحة وتهدف الى تضليل المجتمع الدولي وتشويه ماهية الاحتجاج السلمي لممثلي المجتمع المدني الأذربيجاني على طريق لاتشين ضد النشاط غير القانوني لأرمينيا.

أفادت اذرتاج ان هذه الكلمات قالها الوزير في لقائه مع رئيس مكتب باكو لمجلس أوروبا في باكو بيتر سيتش في 4 ابريل.

أطلع وزير الخارجية بيراموف الممثلَ الاوروبيَّ على الوضع الحالي في فترة ما بعد النزاع في المنطقة، ومشاريع الإصلاح وإعادة الإعمار واسعة النطاق المنفذة في الأراضي المحررة من الاحتلال، ومسائل فتح خطوط النقل والمواصلات في المنطقة، والخطوات التي تتخذها أذربيجان في تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا. ووصف الوزير تجاهلَ أرمينيا لالتزاماتها ورفضها سحبَ بقية قواتها من الأراضي الأذربيجانية، وتهريب الموارد الطبيعية الأذربيجانية عبر طريق لاتشين، الذي خصص للاستخدام للأغراض الإنسانية فقط، بالعوائق أمام ضمان السلام والاستقرار في المنطقة.