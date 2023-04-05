وزير الخارجية يطلع ممثلي اليونسكو على وضع ما بعد الحرب في المنطقة

باكو، 5 ابريل (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف مع مديرة مكتب الاتصال التابع لليونسكو في أديس أبابا ريتا بيسونوث، بالإضافة إلى الأمناء العامين للجان الوطنية لليونسكو في جمهورية غينيا والكونغو وكوت ديفوار والنيجر وبنين وتوغو وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية وجيبوتي والغابون.

وركز الاجتماع على التعاون متعدد الأطراف بين أذربيجان والدول الأفريقية، بما في ذلك أجندة التعاون في اطار اليونسكو.

أكد الوزير بيراموف على الأهمية التي توليها أذربيجان للتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وقال إن أذربيجان، كدولة مانحة، تتعاون بشكل وثيق مع اليونسكو في مجالات التعليم والثقافة والرياضة والعلوم.

كما أطلع جيهون بيراموف الضيوف على مشاريع الترميم والإعمار واسعة النطاق التي تنفذها أذربيجان في المنطقة في فترة ما بعد النزاع وعملية السلام مع أرمينيا. وشدد وزير الخارجية على الاستفزازات العسكرية والسياسية التي ارتكبتها أرمينيا خلال فترة ما بعد الصراع والتي تعيق عملية السلام، وأكد عزم أذربيجان على المضي قدما في أجندة السلام.

شكرت ريتا بيسونوث، مديرة مكتب الاتصال التابع لليونسكو في أديس أبابا على تنظيم التدريب المخصص للامناء العامين للجان الوطنية من البلدان العشرة الأعضاء في اليونسكو، مشيدة بدوره المهم في توسيع العلاقات بين أذربيجان والدول الأفريقية في إطار اليونسكو.

يزور الوفد الأفريقي باكو لحضور التدريب الذي تنظمه جامعة "آدا" واللجنة الوطنية لجمهورية أذربيجان لليونسكو ومعهد التنمية والدبلوماسية.