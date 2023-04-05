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    مراسم استقبال رسمي للرئيس الاذربيجاني في دوشنبه

    ٠٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٢٧]

    دوشنبه، 5 أبريل، (اذرتاج)

    أقيمت مراسم استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم في "قصر الأمة" في دوشنبه عاصمة طاجيكستان.

    أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف تقديرا لمقدم الرئيس إلهام علييف في الساحة المزينة بأعلام كلا البلدين.

    استقبل رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان الرئيسَ الاذربيجاني إلهام علييف.

    وقدم رئيس حرس الشرف تحية عسكرية للرئيس الأذربيجاني.

    تم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين.

    ورحب الرئيس إلهام علييف بجنود طاجيكستان.

    واستعرض الرئيسان أمام حرس الشرف.

    وبعد أن قدم كل رئيس أعضاء وفده للآخر.

    واستعرض حرس الشرف امام الرئيسين تحت أصداء النشيد العسكري.

    ثم التقطت صورة جماعية للرئيسين.

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