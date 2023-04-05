أذربيجان تستضيف النسخة السادسة من معرض ReExpo الدولي للعقارات والاستثمار

باكو، 5 أبريل (أذرتاج)

ستستضيف أذربيجان النسخة السادسة من معرض ReExpo الدولي للعقارات والاستثمار في "باكو كريستال هول" خلال الفترة من 19 الى 20 مايو.

أفادت أذرتاج ان المعرض، الذي ستنظم من قبل شركة Atlm Expo، سيستقطب أكثر من 300 مشروع عقاري بارز من العديد من البلدان، من بينها أذربيجان وتركيا والجبل الأسود وقبرص وجورجيا.

سيلتقي الممثلون الرسميون للعديد من المشاريع الدولية أمثال البيوت والفلل والمنازل وريزيدنس ومكاتب ومراكز تجارية واعمال وغيرها، مع زبائنهم وزوار المعرض.

يعطي المعرض إمكانية استكشاف الفرص الجديدة للاستثمار العقاري ويمثل انطلاقة جديدة لجذب المزيد من المستثمرين من كل أنحاء العالم، وإتاحة فرص متميزة للزبائن.

الدخول في المعرض مجانا وسيتم توصيل الزوار الى مكان المعرض مجانا بالحافلات الخاصة.