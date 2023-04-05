الرئيس إلهام علييف: يسعدنا تطور العلاقات بين أذربيجان وماليزيا

باكو، 5 أبريل، (أذرتاج)

نولي أهمية كبيرة للعلاقات الودية بين أذربيجان وماليزيا. يسعدنا ديناميكيات التنمية في العلاقات بين الدولتين وتوسيع تعاوننا المشترك على مدى الثلاثين عاما الماضية.

ذكرت أذرتاج أن هذه المعلومات كتبها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في رسالة بعثها إلى ملك ماليزيا السادس عشر السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ابن المرحوم سلطان حاجي أحمد شاه المستعين بالله بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية أذربيجان وماليزيا.

وأكد الرئيس في الرسالة على التعاون الفعال بين البلدين في إطار المؤسسات الدولية وخاصة منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز. وقال: "توجد اليوم فرص جيدة لمزيد من تطوير العلاقات بين بلدينا. أعتقد أنه من خلال الاستفادة من الفرص القائمة سنواصل تعميق علاقاتنا الودية والتعاون على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف".