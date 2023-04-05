اتصال هاتفي بين وزيري خارجية أذربيجان والمملكة العربية السعودية

باكو، 5 أبريل (أذرتاج)

جرى اتصال هاتفي بين وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في 4 ابريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الطرفين ناقشا خلال المكالمة الهاتفية الجوانب المختلفة للتعاون الثنائي والمتعدد الجوانب بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية. تبادل الوزيران أخلص التبريكات واطيب الامنيات بمناسبة شهر رمضان الكريم سائلين الله تعالى ان يجعل هذا الشهر الفضيل شهر الخير والأمان والوحدة والسلام في العالم الإسلامي بأسره.

أشار الوزير بايراموف بامتنان الى وجود التعاون المتعدد الجوانب بين أذربيجان والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، منها السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية ومجال الطاقة، مشيدا بالدور المهم لتبادل الزيارات والاتصالات في تطوير العلاقات. واشيد بالتضامن والتكاتف بين البلدين في إطار المنظمات الدولية وكذلك منظمة الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي. تم التأكيد على أهمية الاستشارات بين وزارتي خارجية كلا البلدين في فبراير العام الجاري والزيارة السابقة لوزير الخارجية السعودي الى أذربيجان.

من جانبه أشار فيصل بن فرحان آل سعود الى وجود إمكانيات واسعة للمزيد من تطوير علاقات الصداقة بين البلدين. تحدث الطرفان عن أهمية الزيارات المتبادلة والاتصالات الرفيعة المستوى مع الإشارة الى ان مثل هذه الاتصالات توفر الارتقاء بالعلاقات الى مرحلة جديدة نوعيا.