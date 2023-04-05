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    أخبار رسمية


    بدء لقاء موسع بين رئيسي أذربيجان وطاجيكستان

    ٠٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٠٥‎]

    دوشنبه، 5 أبريل، (اذرتاج)

    بدأ لقاء موسع بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان.

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