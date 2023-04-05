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    سياسة


    أذربيجان عازمة على إعادة دمج أرمن قره باغ في المجتمع

    ٠٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:١٦]

    باكو، 5 أبريل (أذرتاج)

    أذربيجان عازمة على إعادة دمج السكان الأرمن (لقره باغ) في المجتمع.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية جيهون بايراموف خلال لقائه مع بيك لوم المندوب الجديد للمفوضية السامية لمنظمة الأمم المتحدة في شئون اللاجئين في 4 أبريل.

    تحدث الوزير في اللقاء عن اعمال إعادة البناء والإعمار الواسعة النطاق الجارية في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال، في فترة ما بعد النزاع مشيرا الى بدء عودة النازحين الى قريتي آغالي وتاليش في نتيجة هذه الاعمال.

    علاوة على ذلك، استرعى انتباه المندوب الاممي الجديد الى الاستفزازات العسكرية السياسية المرتكبة من قبل أرمينيا رغم المبادرات الأذربيجانية للسلام. قيل ان محاولات أرمينيا، التي عرقلت نشاط بعثات المنظمات الدولي في فترة الاحتلال، استغلال نفوذ المنظمات الدولية لتحقيق اغراضها الماكرة في الآونة الأخيرة امر مرفوض.

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