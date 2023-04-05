لقاء انفرادي بين رئيسي أذربيجان وطاجيكستان في دوشنبه

باكو، 5 أبريل، أذرتاج

عقد لقاء انفرادي في 5 ابريل في دوشنبه بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمن.

وألقى الرئيس امام علي رحمن كلمة في اللقاء وقال:

- إلهام حيدر اوغلو المحترم، اهلا وسهلا في طاجيكستان.

وللعلاقات المتبادلة بين شعبينا تاريخ قديم وتقاليد جيدة. ومما يسرنا أن علاقاتنا بين الدولتين متطورة اليوم في كثير من الجوانب ونعير أهمية كبيرة للمزيد من تعزز وتوطد هذه العلاقات في جميع الصيغ والمنصات.

وأنا مستعد اليوم لبحث وضع علاقات بلدينا المتبادلة وآفاقه وكذلك الشؤون الدولية والإقليمية.

اهلا وسهلا مرة أخرى وأتمنى أن تقضوا اوقاتكم في بلدنا قضاء جيدا.

وقال الرئيس إلهام علييف: شكرا لكم إمام علي شريفوفيتش.

وأرفع شكري أولا على الدعوة ويسرني أن أعيد زيارتي طاجيكستان الصديقة.

وكما ذكرتم، إن العلاقات بين بلدينا لها تاريخ قديم وأنا وطيد الثقة في أن لها مستقبلا جيدا. إننا نتعاون سواء أ كان في الفضاء الدولي او في اطار الهياكل الدولية والبتة في الصيغة الثنائية في كثير من الجوانب. وثمة آفاق جيدة لتعميق التعاون ومن ضمنه مجالات التجارة والاقتصاد والصناعة والنقل. والبتة نبحث ذلك بحثا مفصلا. وأعضاء الوفدين يناقشون مناقشة فاعلة فيما بينهم أيضا. وانا وطيد الثقة في نجاح نتائج الزيارة. وسنحدد برنامجا تاليا لفعالياتنا المشتركة.

واشكركم مرة أخرى على حفاوة الاستقبال.

الرئيس إمام علي رحمن: شكرا جزيلا.