أذربيجان تستضيف المنتدى الدولي الثالث لمراكز الفكر في منظمة التعاون الاقتصادي هذا العام
AzerTAg.az
٠٥.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٤٣]
باكو، 5 أبريل (أذرتاج)
ستستضيف أذربيجان المنتدى الدولي الثالث لمراكز الفكر في منظمة التعاون الاقتصادي هذا العام.
أفادت أذرتاج نقلا عن ماهر همباتوف رئيس مجلس إدارة "معهد الأبحاث العلمية الاقتصادية" لدى وزارة الاقتصاد الأذربيجانية ان المعهد يخطط تنظيم العديد من الفعاليات المحلية والدولية في إطار "سنة حيدر علييف". كما سيقام مؤتمر دولي في موضوع "حيدر علييف والاقتصاد الاذربيجاني" في هذا العام.
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