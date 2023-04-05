توقيع وثائق بين أذربيجان وطاجكستان (محدث)

باكو، 5 ابريل (أذرتاج)

أقيم حفل توقيع وثائق بين أذربيجان وطاجكستان بحضور الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الطاجكستاني إمام علي رحمان في 5 أبريل في دوشنبه.

أفادت أذرتاج ان وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائل جباروف ووزير الخارجية الطاجكستاني سراج الدين مهر الدين وقعا على "اتفاقية تعاون في مجالات استخدام الأرض، والعلاقات المتعلقة بالأراضي، والمسح الأرضي والجيوديزيا ورسم الخرائط والاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة جمهورية طاجكستان".

وقع وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الداخلية الطاجكستاني رمضان رحيمزاده على "اتفاقية تعاون بين وزارة الداخلية الأذربيجانية ووزارة الداخلية الطاجكستانية".

وقع سفير أذربيجان في طاجكستان عليميرزامن عسكروف ورئيس جهاز الجمارك الطاجيكي خورشود كاريمزاده على "بروتوكول بشأن تبادل المعلومات الأولية حول البضائع ووسائل المواصلات عبر الجمهوريتين بين لجنة الجمارك الأذربيجانية وجهاز الجمارك لدى الحكومة الطاجكستانية".

وقع وزير الاقتصاد ميكايل جباروف ورئيس البنك الوطني الطاجيكي خالقزاده خوكيمشو على "مذكرة تفاهم بين دائرة الرقابة المالية في جمهورية أذربيجان وإدارة الرقابة المالية التابعة لبنك طاجيكستان الوطني بشأن التعاون في تبادل معلومات الاستخبارات المالية في مجال غسل الأموال والجرائم ذات الصلة وتمويل الإرهاب".

وقع وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكايل جباروف ووزير التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجيكستان زوقي زوقيزاده على خطة العمل للتعاون الاقتصادي بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة جمهورية طاجيكستان حتى عام 2025".

وقع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف ووزير الزراعة الطاجيكستاني قربان حكيمزاده على "خارطة الطريق لتعزيز التعاون في مجال الزراعة بين وزارة الزراعة في جمهورية أذربيجان ووزارة الزراعة في جمهورية طاجيكستان للفترة ما بين عامي 2023-2024".

وقع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف ووزير الخارجية الطاجيكستاني سراج الدين مهر الدين على "برنامج التعاون بين وزارة خارجية جمهورية أذربيجان ووزارة خارجية جمهورية طاجيكستان للفترة ما بين عامي 2023-2024".

وقع النائب الأول، القائم بأعمال وزير الثقافة لجمهورية أذربيجان عادل كريملي ووزيرة الثقافة في جمهورية طاجيكستان زولفيه دولتزاده على "مذكرة تفاهم حول التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة في جمهورية أذربيجان ووزارة الثقافة في جمهورية طاجيكستان للفترة ما بين عامي 2023-2024".

وقع وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكايل جباروف ورئيس اللجنة الحكومية للاستثمارات وإدارة ممتلكات الدولة في جمهورية طاجيكستان سعدي قادرزاده على "اتفاقية بين وزارة الاقتصاد في جمهورية أذربيجان ولجنة الدولة للاستثمارات وإدارة ممتلكات الدولة في جمهورية طاجيكستان في التعاون في مجال الاستثمار وتشجيع الشركات الناشئة وريادة الأعمال".

وقع سفير جمهورية أذربيجان لدى جمهورية طاجيكستان عليميرزامن عسكروف ورئيس لجنة التنمية السياحية التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان كمال الدين مؤمنزاد على "مذكرة بين وكالة السياحة الحكومية لجمهورية أذربيجان ولجنة التنمية السياحية التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن التعاون في مجال السياحة".

وقع رئيس البنك المركزي لجمهورية أذربيجان طالع كاظموف ورئيس بنك طاجيكستان الوطني خالقزاده خوكيمشو على "مذكرة تفاهم بين البنك المركزي لجمهورية أذربيجان والبنك الوطني لطاجيكستان".

وقع وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائل جباروف ورئيس لجنة الدولة للاستثمارات وإدارة ممتلكات الدولة في جمهورية طاجيكستان قادرزاده سعدي على "مذكرة تفاهم بين وكالة ترويج الصادرات والاستثمار في جمهورية أذربيجان والمؤسسة الحكومية الموحدة" طاج إنفيست "التابعة للجنة الدولة للاستثمارات وإدارة ممتلكات الدولة في جمهورية طاجيكستان".

وقع الممثل الخاص لرئيس جمهورية أذربيجان في محافظة شوشا أيدين كريموف وحاكم مدينة اسفارا بجمهورية طاجيكستان بهاء الدين بهاديرزاده على "بروتوكول إقامة علاقات التآخي بين مدينة شوشا لجمهورية أذربيجان ومدينة اسفارا بجمهورية طاجيكستان".

وقع أورخان محمدوف رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة في جمهورية أذربيجان وجمشيد جوماخونزودا رئيس غرفة التجارة والصناعة بجمهورية طاجيكستان على "مذكرة تفاهم بين وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة في جمهورية أذربيجان وغرفة التجارة والصناعة في جمهورية طاجيكستان".