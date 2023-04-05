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    سياسة


    تتطور العلاقات الطاجيكية الأذربيجانية في اتجاهات عديدة

    ٠٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٤٥‎]
    تتطور العلاقات الطاجيكية الأذربيجانية في اتجاهات عديدة

    باكو، 5 أبريل، (أذرتاج)

    قال رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان، اثناء لقائه على حدة مع نظيره الاذربيجاني إلهام علييف اليوم في مدينة دوشنبه، ان العلاقات المتبادلة بين الشعبين الاذربيجاني والطاجكي لها تاريخ قديم وتقاليد والعلاقات بين الدولتين تتطور اليوم في اتجاهات عديدة.

    أضاف الرئيس الطاجكي الى ان بلاده تعلق أهمية كبيرة على زيادة تعزيز هذه العلاقات في جميع المجالات.

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