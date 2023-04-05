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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: متأكد من أن العلاقات بين أذربيجان وطاجيكستان لها مستقبل جيد

    ٠٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٤٩]
    الرئيس إلهام علييف: متأكد من أن العلاقات بين أذربيجان وطاجيكستان لها مستقبل جيد

    باكو، 5 أبريل، (أذرتاج)

    قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، خلال لقائه على حدة مع رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان، إن العلاقات بين أذربيجان وطاجيكستان تتمتع بتاريخ جيد.

    وأضاف الرئيس إلهام علييف ان البلدين تتعاونان في اتجاهات عديدة سواء على الصعيد الدولي أو في إطار المنظمات الدولية وبالطبع في شكل ثنائي. هناك آفاق جيدة جدا لتعميق التعاون، بما في ذلك التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي والنقل.

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