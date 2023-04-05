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    أخبار رسمية


    رئيسا أذربيجان وطاجيكستان يدليان ببيانين صحفيين

    ٠٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٥‎٦]

    دوشنبه، 5 أبريل، (اذرتاج)

    أدلى رئيسا أذربيجان وطاجيكستان إلهام علييف وإمام علي رحمان ببيانين صحفيين.

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    رئيسا أذربيجان وطاجيكستان يدليان ببيانين صحفيين رئيسا أذربيجان وطاجيكستان يدليان ببيانين صحفيين رئيسا أذربيجان وطاجيكستان يدليان ببيانين صحفيين رئيسا أذربيجان وطاجيكستان يدليان ببيانين صحفيين رئيسا أذربيجان وطاجيكستان يدليان ببيانين صحفيين رئيسا أذربيجان وطاجيكستان يدليان ببيانين صحفيين رئيسا أذربيجان وطاجيكستان يدليان ببيانين صحفيين