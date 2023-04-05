أذربيجان تحتضن مؤتمرا دوليا في الزراعة

باكو، 5 أبريل (أذرتاج)

ستقام فعاليات المعرض الزراعي في موضوع "التوقعات الزراعية: تحديات أمام البلدان النامية" برعاية مركز الأبحاث الزراعية التابع لوزارة الزراعة من 22 حتى 23 يونيو في باكو. سينظم المؤتمر على شكل مختلط: عبر الاتصال المرئي وحضوريا.

أفادت أذرتاج ان هذا الحدث الدولي سيجمع بين الباحثين والمتخصصين من البلدان المختلفة والحلول لتطوير القطاع الزراعي.

سيُعرض أحدث الحلول الرائدة. سيسلط المعرض الضوء على تطورات القطاع الزراعي والآفاق والتطلعات المستقبلية.