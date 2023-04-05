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    بحث سبل التعاون مع غرفة التجارة والصناعة الروسية

    ٠٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:١٦]
    بحث سبل التعاون مع غرفة التجارة والصناعة الروسية

    باكو، 5 أبريل (أذرتاج)

    جرى لقاء بين رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية الاعمال الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) اورخان محمدوف ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية ماكسيم مفاتييف في إطار معرض السياحة والرحلات الدولي الاذربيجاني “AİTF 2023”.

    أفادت أذرتاج نقلا عن كوبيا ان الطرفين اجريا تبادل الآراء حول إمكانيات التعاون الثنائي والمبادرات المشتركة في مجال توسيع العلاقات بين كيانات ريادة الاعمال الصغيرة والمتوسطة.

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