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    أذربيجان: ضبط تهريب المخدرات من إيران

    ٠٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٢٦]

    باكو، 5 أبريل (أذرتاج)

    أحبطت دورية حرس الحدود الأذربيجانية قرب قرية هوراديز لمحافظة فضولي محاولة تهريب مخدرات من إيران في الساعة 21:25 في 4 أبريل.

    أفادت أذرتاج ان افراد حرس الحدود قاموا بضبط 16 كيلوجراما من الماريخونا و1300 حبة من مادة ميثادون م-40 من المؤثرات العقلية.

    يجري التحقيق في الواقعة.

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