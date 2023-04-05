أذربيجان: ضبط تهريب المخدرات من إيران
AzerTAg.az
٠٥.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٢٦]
باكو، 5 أبريل (أذرتاج)
أحبطت دورية حرس الحدود الأذربيجانية قرب قرية هوراديز لمحافظة فضولي محاولة تهريب مخدرات من إيران في الساعة 21:25 في 4 أبريل.
أفادت أذرتاج ان افراد حرس الحدود قاموا بضبط 16 كيلوجراما من الماريخونا و1300 حبة من مادة ميثادون م-40 من المؤثرات العقلية.
يجري التحقيق في الواقعة.
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