كازاخستان تريد تأسيس بيت التجارة في باكو

باكو، 5 أبريل (أذرتاج)

تعمل في كازاخستان بيت التجارة الاذربيجاني. هذا عمل ناجح للغاية. وثمة حاجة الى تأسيس بيت التجارة الاذربيجاني في آلماتي أيضا.

قال نائب وزير التجارة والاندماج الكازاخي كايرات توريبايف ان كازاخستان هي الأخرى تريد انشاء بيت التجارة لها في باكو.