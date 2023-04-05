  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    كازاخستان تريد تأسيس بيت التجارة في باكو

    ٠٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٤٨]
    كازاخستان تريد تأسيس بيت التجارة في باكو

    باكو، 5 أبريل (أذرتاج)

    تعمل في كازاخستان بيت التجارة الاذربيجاني. هذا عمل ناجح للغاية. وثمة حاجة الى تأسيس بيت التجارة الاذربيجاني في آلماتي أيضا.

    قال نائب وزير التجارة والاندماج الكازاخي كايرات توريبايف ان كازاخستان هي الأخرى تريد انشاء بيت التجارة لها في باكو.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:١٦]
    بحث سبل التعاون مع غرفة التجارة والصناعة الروسية
    ٠٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٣١]
    أذربيجان تحتضن مؤتمرا دوليا في الزراعة
    ٠٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٤٣]
    أذربيجان تستضيف المنتدى الدولي الثالث لمراكز الفكر في منظمة التعاون الاقتصادي هذا العام
    ٠٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٢٨]
    حجم التبادل التجاري بين طاجيكستان وأذربيجان يبلغ 6.5 مليون دولار