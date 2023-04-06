البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 6 أبريل، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 6 أبريل نيسان اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.008

أورو EUR 1 1.8513

دولار أسترالي AUD 1 1.1374

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3377

درهم إماراتي AED 1 0.4629

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0939

كرون دنماركي DKK 1 0.2485

لاري جورجي GEL 1 0.6706

روبي هندي INR 1 0.0207

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

دولار كندا CAD 1 1.2604

دينار الكويت KWD 1 5.5379

رينجيت ماليزي MYR 1 0.386

بيسو المكسيك MXN 1 0.0926

جنيه مصري EGP 1 0.0550

لاي مولدوفا MDL 1 0.0931

كرون النرويج NOK 1 0.1622

زلوتي بولندا PLN 1 0.395

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0194

روبل روسي RUB 1 0.0213

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2949

دولار سنغافورة SGD 1 1.2775

ريال السعودية SAR 1 0.4532

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.156

دولار تايوان TWD 1 0.0557

ليرة تركيا TRY 1 0.0883

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0691

كرون التشيك CZK 1 0.079

يوان الصين CNY 1 0.247

جنيه إنكلترا GBP 1 2.1154

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4747

كرون السويد SEK 1 0.1629

فرنك سويسرا CHF 1 1.8734

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1289

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.296

بيسو تشيلي CLP 100 0.2096

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114

ريال إيران IRR 100 0.004