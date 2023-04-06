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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:١٦]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 6 أبريل، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 6 أبريل نيسان اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.008

    أورو EUR 1 1.8513

    دولار أسترالي AUD 1 1.1374

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3377

    درهم إماراتي AED 1 0.4629

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0939

    كرون دنماركي DKK 1 0.2485

    لاري جورجي GEL 1 0.6706

    روبي هندي INR 1 0.0207

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.2604

    دينار الكويت KWD 1 5.5379

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.386

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0926

    جنيه مصري EGP 1 0.0550

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0931

    كرون النرويج NOK 1 0.1622

    زلوتي بولندا PLN 1 0.395

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0194

    روبل روسي RUB 1 0.0213

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2949

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2775

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.156

    دولار تايوان TWD 1 0.0557

    ليرة تركيا TRY 1 0.0883

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0691

    كرون التشيك CZK 1 0.079

    يوان الصين CNY 1 0.247

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.1154

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4747

    كرون السويد SEK 1 0.1629

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8734

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1289

    ليرة لبنان LBP 100 0.0113

    ين اليابان JPY 100 1.296

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2096

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114

    ريال إيران IRR 100 0.004

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