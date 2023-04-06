البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 6 أبريل، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 6 أبريل نيسان اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.008
أورو EUR 1 1.8513
دولار أسترالي AUD 1 1.1374
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3377
درهم إماراتي AED 1 0.4629
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0939
كرون دنماركي DKK 1 0.2485
لاري جورجي GEL 1 0.6706
روبي هندي INR 1 0.0207
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.2604
دينار الكويت KWD 1 5.5379
رينجيت ماليزي MYR 1 0.386
بيسو المكسيك MXN 1 0.0926
جنيه مصري EGP 1 0.0550
لاي مولدوفا MDL 1 0.0931
كرون النرويج NOK 1 0.1622
زلوتي بولندا PLN 1 0.395
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0194
روبل روسي RUB 1 0.0213
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2949
دولار سنغافورة SGD 1 1.2775
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.156
دولار تايوان TWD 1 0.0557
ليرة تركيا TRY 1 0.0883
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0691
كرون التشيك CZK 1 0.079
يوان الصين CNY 1 0.247
جنيه إنكلترا GBP 1 2.1154
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4747
كرون السويد SEK 1 0.1629
فرنك سويسرا CHF 1 1.8734
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1289
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.296
بيسو تشيلي CLP 100 0.2096
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114
ريال إيران IRR 100 0.004
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