أذربيجان: 101 حالة إصابة بكورونا في 5 أبريل

باكو، 6 أبريل، (اذرتاج)

سجلت 101 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و93 حالة تعافي دون تسجيل 4 وفيات نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 5 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 830 ألف و56 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 819 ألف و403 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و193 مريض منهم ويستمر علاج 460 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1732 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و564 ألف و431 فحص طبي.