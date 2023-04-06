أذربيجان: تطعيم 388 جرعة من لقاح كورونا في 5 أبريل

باكو، 6 أبريل، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 388 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 5 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 262 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و47 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 65 شخصا الجرعة الثالثة و14 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و956 الف و804 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و408 ألف و496 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و880 ألف و137 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و402 ألف و171 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة و266 الف شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.