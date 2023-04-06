توقيع العقود بين الشركات الاذربيجانية والكازاخستانية

باكو، 6 أبريل، (أذرتاج)

عُقد منتدى الأعمال الأذربيجاني الكازاخستاني بدعم تنظيمي من الاتحاد الوطني لمنظمات رجال الأعمال الأذربيجانية وشركة "GazTrade" الحكومية الكازاخستانية.

أفادت وكالة أذرتاج أنه تم توقيع عقود تزيد قيمتها عن 30 مليون دولار أمريكي بين الشركات الأذربيجانية والكازاخية في المنتدى المنعقد بمشاركة ممثلين رسميين من كلا البلدين.

أكد سفير كازاخستان لدى أذربيجان سيرجان عبد الكريموف أن العلاقات الأخوية بين البلدين تعززها العلاقات الاقتصادية.

قال نائب وزير التجارة والتكامل الكازاخستاني كايرات توريباييف إن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي بلغ 262 مليون دولار أمريكي. كما أشار إلى أن 1170 شركة برأسمال أذربيجاني تعمل في كازاخستان.

اطلع نائب رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة الأذربيجانية روفات أتاكيشييف على الإجراءات التي اتخذتها الوكالة لتعميق العلاقات الاقتصادية بين كازاخستان وأذربيجان.

وقال المدير التنفيذي لوكالة ترويج التصدير والاستثمار (أذبرومو) زهراب قاديروف إن 150 شركة برأسمال كازاخستاني تعمل حاليا في أذربيجان وهناك ظروف خصبة للاستثمار الأجنبي.

وشاركت أكثر من 20 شركة كازاخستانية في اجتماعات B2B في إطار مهمة الأعمال التجارية والاقتصادية.

تنتج حوالي 10 شركات كازاخستانية في أذربيجان المنتجات الغذائية والزراعية وأكثر من 10 شركات معدات النفط والمنتجات الكهروتقنية والأثاث وملابس العمل الخاصة والأسمدة والبناء والمواد المعدنية والمعدات العسكرية والخاصة.