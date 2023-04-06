تسخير فناء مجدد تال للسكان في العاصمة باكو – صور

باكو، 6 أبريل، أذرتاج

يستمر مشروع "حديقتنا" المستهدف إلى إعمار الأفنية غير المعمرة الذي يجري تنفيذه بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مؤسسة الجمعية الأهلية أيديا ورئيستها ليلى علييفا.

أفادت أذرتاج أن فناء تاليا تم تسخيره للسكان ضمن مشروع "حديقتنا" يقع على عنوان شارع نصير الدين الطوسي رقم 6 و6أي بحي خطائي في العاصمة باكو حول المباني السكنية كثيرة الطوابق التي يقطنها 400 نسمة.

وتم إصلاح الفناء مع تزويده بكل ما هو ضروري لترفيه الأطفال من كل الفئات السنية والشباب وذوي الحاجات الخاصة بما فيه ملاعب رياضية وخاصة بالأطفال وملعب صغير لكرة القدم وكرة السلة وتدابير أمنية بتركيب كاميرات أمنية بما يواكب مع تدابير ترمي الى شغل أوقات فراغ الأطفال والشباب.

كما غرست 300 شجرة إضافيا فيما جرى تشجير المحيط على مساحة 800 متر مربع عموما وأقيمت 4 عرائش في الحديقة وعدد كبير من المقاعد وصناديق النفايات وأعشاش الطيور وبيوت القطط.