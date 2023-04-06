رئيس لجنة الطوائف الدينية: تحول أذربيجان إلى صاحب النفوذ في المنطقة يزعج إيران ودوائرها الحاكمة

باكو، 6 أبريل، أذرتاج

قال رئيس لجنة الدولة للعمل مع الطوائف الدينية مبارز قربانلي في تصريح له لصحفيين إن مصطلحات مثل "الخط الأحمر" تستخدمها الدوائر السياسية في إيران تبدو غير طبيعي جدا.

وأضاف قربانلي أن تصرفات إيران إزاء أذربيجان تنبثق عن علاقاتها الوثيقة مع أرمينيا وفي الوقت ذاته إن اشتداد ذراع أذربيجان وتحرير أراضيها المحتلة في حرب الـ44 يوما الوطنية والسياسة التي ينتهجها الرئيس إلهام علييف في المنطقة ولا سيما تحول أذربيجان إلى صاحب النفوذ على الصعيدين العالمي والإقليمي يزعج ايران ودوائرها الحاكمة وكيف لا فإنها كانت وما زالت تنفذ أعمالها المستفزة ضد البلد منذ أن استعاد استقلاله.