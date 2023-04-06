الرئيس الأذربيجاني ينهي زيارته الى طاجيكستان

دوشنبه، 6 أبريل، (اذرتاج) اختتم الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف زيارته الى جمهورية طاجيكستان في 6 أبريل. أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف في مطار دوشنبه الدولي على شرف الرئيس الاذربيجاني. كان في ودع الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف لدى مغادرته مطار دوشنبه رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان.

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