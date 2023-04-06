 وفد برلماني بريطاني يزور أغدام المحررة من الاحتلال

باكو، 6 أبريل (أذرتاج)

قام رئيس مجموعة الصداقة للعلاقات بين برلماني بريطانيا العظمى وأذربيجان بوب بلاكمان والوفد المرافق له بزيارة أغدام المحررة من الاحتلال.

أفادت أذرتاج ان أعضاء الوفد تعرفوا ميدانيا على الاعمال الهمجية التي ارتكبها الوحشيون الأرمن في اغدام، كذلك سير أعمال إعادة البناء والإعمار في "هيروشيما القوقاز" والخطة العامة لإعادة انشاء أغدام.