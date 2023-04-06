  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


     وفد برلماني بريطاني يزور أغدام المحررة من الاحتلال

    ٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٥‎٢]

    باكو، 6 أبريل (أذرتاج)

    قام رئيس مجموعة الصداقة للعلاقات بين برلماني بريطانيا العظمى وأذربيجان بوب بلاكمان والوفد المرافق له بزيارة أغدام المحررة من الاحتلال.

    أفادت أذرتاج ان أعضاء الوفد تعرفوا ميدانيا على الاعمال الهمجية التي ارتكبها الوحشيون الأرمن في اغدام، كذلك سير أعمال إعادة البناء والإعمار في "هيروشيما القوقاز" والخطة العامة لإعادة انشاء أغدام.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
    قرية شيحلار لمحافظة أغدام المحررة من الاحتلال (صور)
    ٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
    قرية تاتار لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)
    ٠٣.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٢٨]
    مهرجان أكلة "كه ته" الشعبية في ناخجوان
    ٠١.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
    قرية قاراداغلي لمحافظة أغدام المحررة من الاحتلال (صور)
     وفد برلماني بريطاني يزور أغدام المحررة من الاحتلال  وفد برلماني بريطاني يزور أغدام المحررة من الاحتلال  وفد برلماني بريطاني يزور أغدام المحررة من الاحتلال  وفد برلماني بريطاني يزور أغدام المحررة من الاحتلال