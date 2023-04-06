"الخطوط الجوية الأذربيجانية" تقدم طلبية لشراء 12 طائرة من طراز A320neo

باكو، 6 أبريل (أذرتاج)

أعلنت شركات الخطوط الجوية الأذربيجانية "أزال" عن تقديم طلبية لشراء 12 طائرة إضافية من عائلة إيرباص A321neo و A320neo.

أفادت أذرتاج ان حفل توقيع العقد بهذا الشأن وقع في باكو عاصمة أذربيجان في 6 ابريل.

قال النائب الأول لرئيس شركة "أزال" سمير رضايف ان هذه الطلبية تؤكد رغبة الشركة في التحديث المستمر والنمو لاسطولها من الطائرات المعاصرة والمريحة ونيتها في تعزيز الشراكة مع شركة "ايرباص".

من جانبه قال المدير العام للتسويق ورئيس إدارة الشئون الدولية لدى ايرباص كريستيان شيرير ان هذه الطلبية مرحلة مهمة في التعاون المثمر بين ايرباص والخطوط الجوية الأذربيجانية. تظل عائلة A320neo أفضل خيار لشركات الطيران التي تبحث عن حلول مناسبة لأسطولها.

تملك "أزال" حاليا في اسطولها 14 طائرة من طراز "ايرباص" منها 4 طائرات من طراز A319ceo و6 طائرات من طراز A320ceo وطائرتان من طراز A340 و3 طائرات الجيل الجديد من A320neo.

وستساهم طائرة A321neo التي تم تزويدها بالجيل الجديد من المحركات وأجنحة "Sharklets" بتقليل استهلاك الوقود بنسبة 25%، وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ووصل عدد طلبيات عائلة A320neo منذ إطلاقها في العام 2010 حتى الآن، إلى أكثر من 8700 طلبية من 135 عميل.