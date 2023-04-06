رئيس لجنة الطوائف الدينية: تصرفات إيران المعادية لأذربيجان ستعود إليها مثل خذوف مرتد

باكو، 6 أبريل، أذرتاج

قال رئيس لجنة الدولة للعمل مع الطوائف الدينية مبارز قربانلي في تصريح له لصحفيين إن إيران تسعى إلى إنشاء طابور خامس في أذربيجان.

وشدد قربانلي على أن أعمال إيران المعادية لأذربيجان ستعود إليها مثل خذوف مرتد مفيدا أن إيران سوف تعاني من مصائب ذلك معاناة كبيرة جدا كما أن نتائج التحقيق الابتدائي في الهجوم الإرهابي على سفارة البلد ومحاولة اغتيال النائب فاضل مصطفى وكذلك فرق مخربة كشف عنها جهاز امن الدولة تدل على أن نظام إيران حاول خرق الاستقرار الاجتماعي السياسي في أذربيجان عبر جلب أناس في مختلف المجالات وحققت جزءً من تصرفاتها هذه تحت كسوة وذريعة الدين.