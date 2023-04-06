غرس ألف شجرة في جدابيك تكريسا لعام حيدر علييف

باكو، 6 أبريل، أذرتاج نظمت إدارة السلطة التنفيذية لمحافظة جدابيك غرب البلاد حملة غرس الأشجار ضمن "عام حيدر علييف". وغرس مشاركون في الحملة ألف شجرة.

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