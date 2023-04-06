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    حيدر علييف - 100


    غرس ألف شجرة في جدابيك تكريسا لعام حيدر علييف

    ٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٣١]

    باكو، 6 أبريل، أذرتاج

    نظمت إدارة السلطة التنفيذية لمحافظة جدابيك غرب البلاد حملة غرس الأشجار ضمن "عام حيدر علييف".

    وغرس مشاركون في الحملة ألف شجرة.

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