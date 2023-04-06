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    بدء استبدال قسائم سباق الجائزة الكبرى لفورمولا 1 أذربيجان بتذاكر إلكترونية

    ٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٥‎٠]
    بدء استبدال قسائم سباق الجائزة الكبرى لفورمولا 1 أذربيجان بتذاكر إلكترونية

    باكو، 6 أبريل (أذرتاج)

    بدأ استبدال قسائم مشتريات لسباق الجائزة الكبرى لفورمولا 1 أذربيجان بتذاكر إلكترونية في 6 أبريل.

    أفادت أذرتاج نقلا عن شركة حلبة مدينة باكو ان أصحاب القسائم يدخلون في حساباتهم الشخصية في موقع www.bakucitycircuit.com على شبكة الانترنت وينزلون تذاكر إلكترونية لهم. يجب الذكر انه خصصت لسباقات هذا العام تذاكر إلكترونية فقط.

    الدخول في مكان السباق ومنطقة التسلية بالقسائم غير مسموح.

    يطلب من أصحاب التذاكر الذين سجلت أسماءهم على القسائم ان يستبدلوا القسائم في الأكشاك بالتذاكر الإلكترونية مع تقديم جوازات سفر.

    يمكن الحصول على معلومات مفصلة في موقع

    www.bakucitycircuit.com او عبر التطبيق الإلكتروني.

    يوجد على التذكرة الالكترونية باركود. ويمكن دخول شخص واحد بتذكرة إلكترونية واحدة. في حالة تقديم أكثر من نسخة للتذكرة ذاتها سيتم الاعتماد على اول نسخة من التذكرة تم مسحها. والمعلومات على التذكرة مخفية ولذا يجب إخفاؤها من الاخرين.

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