رئيس لجنة الطوائف الدينية: حاول نظام إيران أن يوظف موالون إليها في مساجد أذربيجان

باكو، 6 أبريل، أذرتاج

قال رئيس لجنة الدولة للعمل مع الطوائف الدينية مبارز قربانلي في تصريح له لصحفيين إن نظام إيران حاول أن يُوَظَّف موالون إليها في مساجد أذربيجان.

وأوضح قربانلي أن لجنة الدول للعمل مع الطوائف الدينية مارست عملا مستهدفا بالصبر الكافي من اجل الحيلولة دون ذلك وزاد أن صلاحية التوظيف في المساجد بعدما انتقلت إلى اللجنة جرى تعيين نحو 120 رجل دين متعلم في البلد قادر على حماية مصالح الدولة وفي الوقت ذاته أقيل 118 شخص من وظائفهم فيها.