بحث توسيع العلاقات التجارية بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أذربيجان وكازاخستان

باكو، 6 أبريل (أذرتاج) التقى رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) أورخان محمدوف ونائب وزير التجارة والاندماج الكازاخستاني كايرات توريبايف الذي يزور أذربيجان حاليا. أفادت أذرتاج نقلا عن كوبيا ان الطرفين ناقشا سبل التعاون والمبادرات المشتركة لتوسيع العلاقات التجارية بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أذربيجان وكازاخستان.

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