الإيسيسكو تدعو إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير قطاع الصحة بدول العالم الإسلامي

باكو، 6 أبريل (أذرتاج)

يحتفل العالم في السابع من أبريل كل عام بيوم الصحة العالمي، بهدف إذكاء الوعي بأهمية تعزيز قطاع الصحة في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتغتنم منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) هذه المناسبة، التي تحمل هذا العام شعار: "الصحة للجميع"، لتأكيد التزامها بتطوير برامج وأنشطة تساهم في تجويد قطاع الصحة بدول العالم الإسلامي.

وإيمانا منها بأن الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان، وعنصر ضروري من عناصر التنمية المستدامة، تسعى منظمة الإيسيسكو إلى تعزيز جهود دولها الأعضاء من أجل تطوير أنظمة الرعاية الصحية، وتطبيق سياسات التغطية الصحية الشاملة، وإذكاء الوعي بمقومات النظافة والتربية الصحية، وذلك عبر إطلاق برامج لإنشاء اتحادات خاصة بالرعاية الصحية تضم مراكز أبحاث ومعاهد متخصصة في مجال الصحة بعدد من الدول الأعضاء، وشبكات علمية ودورات تدريبية لفائدة العاملين بالمجال.

وتدعو الإيسيسكو الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والأفراد إلى الابتكار في مجال الصحة، والاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم، لاستشراف الأمراض الوراثية وإيجاد علاج لها، وللوقاية من الأمراض المعدية. كما تؤكد المنظمة ضرورة زيادة الاستثمار في ريادة الأعمال بمجال الصحة، وتأهيل الأطر المختصة في المجال.

وتعتبر الإيسيسكو أن قطاع الصحة مؤشر دقيق على مرونة مجتمعاتنا، لذلك تؤكد المنظمة أهمية التحلي بقيم الإنصاف والتكافؤ واحترام خصوصيات الأفراد في هذا المجال، وتشجيع البحث العلمي فيه، من أجل توفير رعاية صحية شاملة للجميع.