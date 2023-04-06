شركات ندرلاندية مدعوة للعمل في منطقة آلات الاقتصادية الحرة

باكو، 6 أبريل (أذرتاج)

عقد في لاهاي مؤتمر بعنوان "منطقة آلات الاقتصادية الحرة: استكشاف الجسر الذهبي لأوروآسيا".

حضر المؤتمر، الذي نظمته سفارة أذربيجان في مملكة ندرلاند، رؤساء الشركات ورجال الأعمال والمديرون الهولنديون.

وألقى السفير رحمن مصطفاييف في كلمته أمام الحدث نظرة ثاقبة لبيئة الأعمال في أذربيجان، والتطور السريع للاقتصاد، بالإضافة إلى المشاريع واسعة النطاق المنفذة في البلاد لتنويع الاقتصاد. كما أكد على أهمية المنطقة الاقتصادية الحرة في آلات في هذا الصدد.

سلط رئيس مجلس إدارة منطقة آلات الاقتصادية الحرة واله علي اصغروف الضوء على نشاط هذه المنطقة التي تعمل كمركز استثمار إقليمي وتوفر بيئة أعمال متميزة للمستثمرين المنخرطين في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية والموجهة نحو التصدير والخدمات المتداولة دوليًا، باستخدام التقنيات والأساليب المبتكرة للعمل وفق أفضل المعايير العالمية.

دعا واله علي اصغروف الشركات الهولندية للاستفادة من مناخ الأعمال الملائم الذي نشأ في منطقة آلات الاقتصادية الحرة.