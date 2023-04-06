بحث الإمكانيات المهيأة لنشاط الشركات الأجنبية في أذربيجان

باكو، 6 أبريل (أذرتاج) التقى وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائل جباروف مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة "آيرباص" فوتير فان فورش. أفادت أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء الفرص المهيأة لنشاط الشركات الأجنبية في أذربيجان ومناخ الاعمال وآفاق توسيع التعاون الاقتصادي.

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