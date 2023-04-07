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    الرئيس: أذربيجان ستواصل التعاون الفعال مع منظمة الصحة العالمية

    ٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٤٥‎]
    الرئيس: أذربيجان ستواصل التعاون الفعال مع منظمة الصحة العالمية

    باكو، 7 أبريل، (أذرتاج)

    نقدر عمل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس. وستواصل أذربيجان التعاون الفعال مع المنظمة.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات كتبها رئيس أذربيجان إلهام علييف بمناسبة يوم الصحة العالمي في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي.

    جاء في تغريدته أن منظمة الصحة العالمية تحتفل بعيدها الخامس والسبعين. تولي أذربيجان أهمية كبيرة لتنفيذ الهدف الثالث لمنظمة الأمم المتحدة في التنمية المستدامة بشأن ضمان صحة الجميع وفي هذا الصدد تقوم أذربيجان بأنشطة متسقة وهادفة على المستوى الوطني: "أظهرت حركة عدم الانحياز برئاسة أذربيجان الريادة العالمية في مكافحة جائحة كوفيد-19 بدعم من منظمة الصحة العالمية.

    ونقدر عمل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس. وستواصل اذربيجان التعاون الفعال مع المنظمة".

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