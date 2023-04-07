  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس علييف يعفي سفير البلد لدى اليونان

    ٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٠٨]
    الرئيس علييف يعفي سفير البلد لدى اليونان

    باكو، 7 أبريل، أذرتاج

    أصدر الرئيس إلهام علييف في 7 أبريل اليوم مرسوما يعفي سفير البلد لدى اليونان.

    أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على إعفاء السفير أنار خيبر أوغلو حسينوف عن منصب سفير أذربيجان لدى جمهورية اليونان.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٥‎٠]
    117 يوم من الصمود: الاعتصام البيئي مستمر بحماسة في طريق لاتشين
    ٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٢٤]
    38 مركبة تموين أخرى لقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع
    ٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٥‎٧]
    رئيس لجنة الطوائف الدينية: تصرفات إيران المعادية لأذربيجان ستعود إليها مثل خذوف مرتد
    ٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٤٧]
    إعلان 4 موظفين في السفارة الإيرانية لدى أذربيجان "أشخاص غير مرغوب فيهم"