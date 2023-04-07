الرئيس علييف يعفي سفير البلد لدى اليونان
AzerTAg.az
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٠٨]
باكو، 7 أبريل، أذرتاج
أصدر الرئيس إلهام علييف في 7 أبريل اليوم مرسوما يعفي سفير البلد لدى اليونان.
أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على إعفاء السفير أنار خيبر أوغلو حسينوف عن منصب سفير أذربيجان لدى جمهورية اليونان.
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