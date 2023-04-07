الرئيس علييف يعفي سفير البلد لدى اليونان

باكو، 7 أبريل، أذرتاج أصدر الرئيس إلهام علييف في 7 أبريل اليوم مرسوما يعفي سفير البلد لدى اليونان. أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على إعفاء السفير أنار خيبر أوغلو حسينوف عن منصب سفير أذربيجان لدى جمهورية اليونان.

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