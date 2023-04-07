انطلاق فعاليات اجتماع اللجان الوطنية لبلدان تركسوي لدى اليونسكو

باكو، 7 أبريل، (أذرتاج)

يقام في مدينة باكو حفل افتتاح الاجتماع التاسع للجان الوطنية للدول الأعضاء في تركسوي لدى اليونسكو، بتنظيم مشترك للجنة الوطنية لجمهورية أذربيجان في اليونسكو والمنظمة الدولية للثقافة التركية (تركسوي) وجامعة آدا ومعهد التنمية والدبلوماسية بالجامعة.

أفادت وكالة أذرتاج أن الوزراء وأمين عام تركسوي ورئيس اللجنة الوطنية التركية لليونسكو والأمناء العامين للجان الوطنية لليونسكو والسفراء يشاركون في حفل الافتتاح.

في إطار الاجتماع، من المتوقع أن تتسلم اللجنة الأذربيجانية الوطنية لدى اليونسكو من لجنة تركيا الوطنية لدى اليونسكو الرئاسة التاسعة اللجان الوطنية للدول الأعضاء في تركسوي في اليونسكو.

يذكر أنه سيتم اعتماد البيان الختامي للاجتماع المذكور في الحفل الختامي الذي سيعقد في شوشا العاصمة الثقافية للعالم التركي في عام 2023.