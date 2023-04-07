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    سياسة


    رئيس وزراء جورجيا يصل إلى أذربيجان في زيارة عمل

    ٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٣:٠٩]

    غابالا، 7 أبريل، (اذرتاج)

    وصل رئيس وزراء جورجيا إيراكلى جاريباشفيلى الى أذربيجان في زيارة عمل في 7 أبريل.

    أفادت وكالة اذرتاج انه اصطف حرس الشرف على مقدم الضيف الرفيع لدى مطار غابالا الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين.

    وكان في استقباله وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف وومسؤولون آخرون.

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    رئيس وزراء جورجيا يصل إلى أذربيجان في زيارة عمل رئيس وزراء جورجيا يصل إلى أذربيجان في زيارة عمل رئيس وزراء جورجيا يصل إلى أذربيجان في زيارة عمل