نائب وزير الخارجية يبحث مع نائب رئيس الوزراء المولدوفي قضية ترانسنيستريا

باكو، 7 أبريل، أذرتاج

التقى نائب وزير الخارجية الأذربيجاني خلف خلفوف بنائب رئيس الوزراء لإعادة الاندماج اوليغ سيريبريان على هامش زيارته ذلك البلد.

وشهد اللقاء التأكيد على وجوب حل مستدام وسلمي لنزاع ترانسنيستريا بالاحترام دون قيد وشرط بسيادة البلد وسلامة أراضيه فيما جرى فيه بحث النشاط المتبادل القائم بين كيشيناو وتيراسبول.

وشدد نائب رئيس الوزراء سيريبريان على أن صيغة المباحثات 5+2 تبقى مجمدة طالما استمرت العمليات الحربية في أوكرانيا المجاورة وتواصل كيشيناو علاقاتها المتبادلة مع جميع الشركاء التي تشارك في عملية تسوية ترانسنيستريا. كما أشار إلى جهود المؤسسات الوطنية والشركاء الأجانب في إدارة جميع المشكلات المنبثقة عن صعوبة الأوضاع الداخلية والإقليمية.

ورفع الشكر لدولة أذربيجان على الاهتمام المعار لتعزيز التعاون بين البلدين.

وحضر اللقاء سفير أذربيجان في مولدوفا قدسي عثمانوف أيضا.