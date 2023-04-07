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    اكتشاف عظام بشرية في محافظة أغدام

    ٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٣٠]
    اكتشاف عظام بشرية في محافظة أغدام

    باكو، 7 أبريل، (أذرتاج)

    تم اكتشاف عظام بشرية خلال الأعمال الحفرية في سهل أزقي لمحافظة أغدام.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للمدعي العام انه يجري التحقيق في الحادث.

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