اكتشاف عظام بشرية في محافظة أغدام

باكو، 7 أبريل، (أذرتاج) تم اكتشاف عظام بشرية خلال الأعمال الحفرية في سهل أزقي لمحافظة أغدام. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للمدعي العام انه يجري التحقيق في الحادث.

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