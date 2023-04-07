رئيس مركز تحليل العلاقات الدولية: تنمية العلاقات بين أذربيجان وكازاخستان تستجيب لمصالح كلتاهما

باكو، 7 أبريل، أذرتاج

قال رئيس مجلس إدارة مركز تحليل العلاقات الدولية السفير فريد شفيعيف في كلمة ألقاها في اجتماع مكرس للعلاقات بين أذربيجان وكازاخستان إن كون العلاقات بين أذربيجان وكازاخستان في كل مجال بالمستوى العالية وسير العلاقات الإيجابي يستجيب لمصالح آسيا الوسطى من جهة ولمنطقة جنوب القوقاز من جهة أخرى.

واكد السفير شفيعيف على أن كازاخستان لا شك في انه بلد له دور نوعي في مساحة العالم الاقتصادية ولهذا السبب تستجيب تنمية العلاقات القائمة بين البلدين لمصالح كلتا الدولتين وتنمية العلاقات بين أذربيجان وكازاخستان ففي مجال الترانزيت تلعب دور جسر بين آسيا وأوروبا ولا ريب في أن الزيارات المتبادلة لزعيمي أذربيجان وكازاخستان تعطي دعما كبيرا ودفعة عظيمة لتنمية العلاقات الثنائية.