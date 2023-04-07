لقاء على حدة بين رئيس اذربيجان ورئيس وزراء جورجيا

غابالا، 7 أبريل، (اذرتاج) بدأ لقاء على حدة بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء جورجيا إيراكلى جاريباشفيلى في غابالا يوم 7 أبريل. أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس وزراء جورجيا إيراكلى جاريباشفيلى استقبل الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف. ثم التقطت صورة جماعية.

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده