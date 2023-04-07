  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    لقاء على حدة بين رئيس اذربيجان ورئيس وزراء جورجيا

    ٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٤٠]

    غابالا، 7 أبريل، (اذرتاج)

    بدأ لقاء على حدة بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء جورجيا إيراكلى جاريباشفيلى في غابالا يوم 7 أبريل.

    أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس وزراء جورجيا إيراكلى جاريباشفيلى استقبل الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف.

    ثم التقطت صورة جماعية.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٤١]
    رئيس أذربيجان ورئيس وزراء جورجيا يدليان بتصريحين صحفيين
    ٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٤٥‎]
    الرئيس: أذربيجان ستواصل التعاون الفعال مع منظمة الصحة العالمية
    ٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٣٢]
    الرئيس الأذربيجاني ينهي زيارته الى طاجيكستان
    ٠٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٥‎١]
    توقيع وثائق بين أذربيجان وطاجكستان (محدث)
    لقاء على حدة بين رئيس اذربيجان ورئيس وزراء جورجيا لقاء على حدة بين رئيس اذربيجان ورئيس وزراء جورجيا لقاء على حدة بين رئيس اذربيجان ورئيس وزراء جورجيا لقاء على حدة بين رئيس اذربيجان ورئيس وزراء جورجيا لقاء على حدة بين رئيس اذربيجان ورئيس وزراء جورجيا