رئيس أذربيجان ورئيس وزراء جورجيا يدليان بتصريحين صحفيين
AzerTAg.az
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
غابالا، 7 أبريل، (أذرتاج)
أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء جورجيا إيراكلى جاريباشفيلى بتصريحين صحفيين في 7 أبريل.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٤٠]
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٤٥]
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٣٢]
٠٥.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٥١]
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٢٠]
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٠٥]
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:١٣]
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:١١]
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٤٤]
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٠٤]
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٤٣]
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٥٦]
٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٥٤]
٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٣٤]
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٥٥]
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:١٦]
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٢٢]
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٥٤]
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٥٤]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٥٢]
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:١٣]
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٠٢]
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٤٨]
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:١٢]
٠٥.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٢٠]
٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٤٩]
٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٤٧]
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٣٠]
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٥٩]
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٥٥]
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٠٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك