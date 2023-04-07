رئيس أذربيجان ورئيس وزراء جورجيا يدليان بتصريحين صحفيين

غابالا، 7 أبريل، (أذرتاج) أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء جورجيا إيراكلى جاريباشفيلى بتصريحين صحفيين في 7 أبريل.

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