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    أخبار رسمية


    رئيس أذربيجان ورئيس وزراء جورجيا يدليان بتصريحين صحفيين

    ٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٤١]

    غابالا، 7 أبريل، (أذرتاج)

    أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء جورجيا إيراكلى جاريباشفيلى بتصريحين صحفيين في 7 أبريل.

     

     

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