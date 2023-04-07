باكو، 7 أبريل، (أذرتاج)

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ان جورجيا وأذربيجان تلعبان اليوم دورا مهما في أمن الطاقة في أوروبا.

قال ذلك الرئيس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء جورجيا إيراكلى جاريباشفيلى في غابالا يوم 7 أبريل، حسبما أفادت أذرتاج.

وأكد رئيس الدولة على أن هذا الدور آخذ في الازدياد وقال إن "العلاقات الودية بيننا والتعاون في هذا المجال هو مساهمة كبيرة في أمن الطاقة في أوروبا. يتزايد تصدير الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى أوروبا عامًا بعد عام. بشكل اجمالي، ستصدر أذربيجان هذا العام 24.5 مليار متر مكعب من الغاز إلى الأسواق العالمية وهذا الرقم يتزايد عاما بعد عام."