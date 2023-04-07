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    اقتصاد


    رئيس مركز تحليل العلاقات الدولية: التعاون بين أذربيجان وكازاخستان له أهمية كبيرة في خارجة اقتصاد العالم

    ٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٤٠]
    رئيس مركز تحليل العلاقات الدولية: التعاون بين أذربيجان وكازاخستان له أهمية كبيرة في خارجة اقتصاد العالم

    باكو، 7 أبريل، أذرتاج

    قال رئيس مجلس إدارة مركز تحليل العلاقات الدولية السفير فريد شفيعيف في كلمة ألقاها في اجتماع مكرس للعلاقات بين أذربيجان وكازاخستان إن أذربيجان واقفة إلى جانب كازاخستان في المشاريع المنفذة في آسيا الوسطى وتتبادل أذربيجان وكازاخستان بالدعم بعضهما لبعض.

    واكد أن الدولة والشعب يشيدان بدعم مقدم من جانب مختلف مؤسسات كازاخستان للبلد ولكلا البلدين امكانات هائلة للطاقة ولا ريب في أن تعاون البلدين في هذا المجال له أهمية كبيرة في خارطة اقتصاد العالم أيضا. ولهذا السبب فإن تنمية العلاقات بين أذربيجان وكازاخستان تؤثر كذلك على تنمية المناطق التي نقع عليها.

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