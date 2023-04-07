أرمينيا تطلق النار على مواقع الجيش الاذربيجاني في لاتشين
AzerTAg.az
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:١١]
باكو، 7 أبريل، (اذرتاج)
أطلقت وحدات القوات المسلحة لأرمينيا الواقعة في قرية سايبالي بمحافظة قاراكيلسه النار باستخدام الأسلحة المختلفة على مواقع الجيش الاذربيجاني قرب قرية مينكند في محافظة لاتشين في الساعة 13:20-13:45 في 7 أبريل.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني ردت بالمثل على الجانب الأرميني.
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