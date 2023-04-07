أرمينيا تطلق النار على مواقع الجيش الاذربيجاني في لاتشين

باكو، 7 أبريل، (اذرتاج)

أطلقت وحدات القوات المسلحة لأرمينيا الواقعة في قرية سايبالي بمحافظة قاراكيلسه النار باستخدام الأسلحة المختلفة على مواقع الجيش الاذربيجاني قرب قرية مينكند في محافظة لاتشين في الساعة 13:20-13:45 في 7 أبريل.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني ردت بالمثل على الجانب الأرميني.