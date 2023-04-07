انطلاق الافتتاح الرسمي لاحتفالية "شوشا عاصمة ثقافة العالم التركي لعام 2023" في 12 مايو المقبل
AzerTAg.az
٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٥٥]
باكو، 7 ابريل (أذرتاج)
اعلن القائم بأعمال وزير الثقافة الاذربيجاني عادل كريملي اتخاذ قرار بالافتتاح الرسمي لاحتفاليات "شوشا عاصمة ثقافة العالم التركي لعام 2023" في 12 مايو المقبل.
أفادت أذرتاج ان هذا جاء في كلمة له في الاجتماع التاسع للجان الوطنية للبلدان الأعضاء في تركسوي لدى اليونسكو بباكو.
أضاف نائب وزير الثقافة الاذربيجاني عادل كريملي ان أذربيجان تتسلم من تركيا رئاسة اللجان الوطنية للبلدان الأعضاء في تركسوي لدى اليونسكو في الاجتماع الحالي، معربا عن شكره لتركيا على نشاطها المثمر خلال فترة رئاستها الماضية. وأبدى يقينه من ان أذربيجان ستحرز إنجازات جادة خلال فترة رئاستها للدورة القادمة.
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