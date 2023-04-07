  • الرئيسية
    • / ثقافة

    ثقافة


    انطلاق الافتتاح الرسمي لاحتفالية "شوشا عاصمة ثقافة العالم التركي لعام 2023" في 12 مايو المقبل

    ٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٥‎٥‎]
    انطلاق الافتتاح الرسمي لاحتفالية

    باكو، 7 ابريل (أذرتاج)

    اعلن القائم بأعمال وزير الثقافة الاذربيجاني عادل كريملي اتخاذ قرار بالافتتاح الرسمي لاحتفاليات "شوشا عاصمة ثقافة العالم التركي لعام 2023" في 12 مايو المقبل.

    أفادت أذرتاج ان هذا جاء في كلمة له في الاجتماع التاسع للجان الوطنية للبلدان الأعضاء في تركسوي لدى اليونسكو بباكو.

    أضاف نائب وزير الثقافة الاذربيجاني عادل كريملي ان أذربيجان تتسلم من تركيا رئاسة اللجان الوطنية للبلدان الأعضاء في تركسوي لدى اليونسكو في الاجتماع الحالي، معربا عن شكره لتركيا على نشاطها المثمر خلال فترة رئاستها الماضية. وأبدى يقينه من ان أذربيجان ستحرز إنجازات جادة خلال فترة رئاستها للدورة القادمة.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:١٦]
    نائب وزير الثقافة: أكثر من 300 أثر تاريخي ثقافي خاص بشعب أذربيجان دمرت تدميرا في أراضي أرمينيا
    ٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٢٢]
    انطلاق فعاليات اجتماع اللجان الوطنية لبلدان تركسوي لدى اليونسكو
    ٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٥‎٤]
    افتتاح معرض صور نباتات القرآن الكريم في لندن
    ٠٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٤٠]
    بعد توقف دام 3 أعوام...انطلاق فعاليات معرض السياحة والرحلات الدولي الاذربيجاني