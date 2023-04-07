باكو تستضيف اليوم الاجتماع الـ19 للجنة الحكومية المشتركة الأذربيجانية الكازاخستانية

باكو، 7 أبريل (أذرتاج) انطلق اليوم بباكو الاجتماع التاسع عشر للجنة الحكومية المشتركة الأذربيجانية الكازاخستانية للتعاون التجاري الاقتصادي. أفادت أذرتاج ان الطرفين يناقشان الوضع الحالي للتعاون بين البلدين وآفاق تطويره ويستعرضان سبل التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والاقتصاد والنقل واللوجستية والزراعة والمعلومات والاتصالات وغيرها. يرأس اللجنة عن أذربيجان وزير الطاقة برويز شاهبازوف وبينما يرأسها عن كازاخستان وزير التجارة والاندماج نائب رئيس الوزراء سيريك جومانغارين. من المقرر ان ينتهي الاجتماع بتوقيع وثائق بين أذربيجان وكازاخستان.

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