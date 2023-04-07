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    جورجيا وأذربيجان تعملان بالتنسيق على مشروع الممر الأوسط

    ٠٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٠٤]
    جورجيا وأذربيجان تعملان بالتنسيق على مشروع الممر الأوسط

    باكو، 7 أبريل (أذرتاج)

    نعمل معا وبشكل منسق على مشروع الممر الأوسط.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس وزراء جورجيا ايراكلي قاريباشفيلي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس أذربيجان إلهام علييف في غابالا اليوم.

    أوضح رئيس الوزراء ان الهدف هو إزالة كافة العواقب في المستقبل القريب وتطوير البنية التحتية معا. وقال انه ينشأ في جورجيا ميناء جديد. وقال "سنستفيد من العمل الموسع لسكة حديد باكو – تبيليسي – قارس بعد سنة. هذا ونتمكن من جلب كميات أكبر من الشحن عبر الممر الأوسط."

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